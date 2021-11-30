İSTANBUL ? AVCILAR'DA DÜŞEN ÇATININ ALTINDAN KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - * O anlar kamerada

Haber : Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) -

AVCILAR'da, bir kadın şiddetli esen rüzgarla sokağa düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat öğle saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şiddetli esen rüzgar sokakta bulunan bir apartmanın çatısını uçurdu. Çatıdan düşen parçalar, sokağa düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, üzerine gelen parçaları görüp, dükkana sığınarak altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta güvenlik önlemi aldı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.