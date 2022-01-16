AVCILAR'DA BOŞALTILAN BİNAYA KAPILARLA BARİKAT

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın yoldan geçenlere tehlike oluşturmaması ve içeriye girilmemesi için çevresine bariyer oluşturuldu. Mahalleli kapılı önleme rağmen binaya kimliği belirsiz kişilerin girerek uçucu madde kullandığını öne sürdü. Mahalle sakinleri binanın bir an önce yıkılmasını talep etti.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki Kuruçeşme Caddesi ile Sarp Sokak'ın kesiştiği noktada bulunan 4 katlı bina sakinlerinden büyük bölümü yapının yerine yenisinin yapılmasına karar verdi. Çoğunluğun isteği doğrultusunda binanın boşaltılarak yıktırılması için girişimde bulunuldu. Aynı bölgede oturan Muhammet Akyürek, bina ortaklarından yurt dışında bulunan bir kişinin buna karşı çıkması üzerine dava açıldığını yıkım sürecinin uzadığını söyledi. İddiaya göre, binanın yıkımı yargı süreci nedeniyle uzarken boşaltılan evlerdeki kullanılabilecek demirbaş ve parçalar sökülerek götürüldü. Boş binaya zaman zaman kimliği belirsiz kişilerin girerek içki içtiği dışarı çıkarak nara atmaya başladığı belirtildi. Bölgede bulunanlar boş binadan rahatsız olduklarını ifade ederken bir an önce boşaltılmasını istedi.

KAPILI BARİYER YÖNTEMİ

Avcılar'da daha önce de birkaç binada görülen boşaltılan binanın etrafına yerleştirilen kapılı bariyer yöntemine burada da başvuruldu. Bina önündeki Kuruçeşme Caddesi'ni kullanan yayaların yanı sıra bu bina önündeki araç parklarını önlemek için kaldırımın önüne yola kadar uzanan bölümde binanın ahşap kapıları sökülerek bariyer haline getirildi. Büyük bölümü delik deşik olan kapılı bariyeri görenler bunun bir önlem olamayacağını, buradan geçmeye korktuklarını söyledi. Yoldan pitbull köpekleri ile geçen gençlerden Ahmet Gülgeç, Bu köpeklerimiz için tehlikeli diyorlar, oysa bu binalar daha tehlikeli dersen, Hasan Gürler de, Böyle önlem olur mu diye konuştu.