Avcılar'da bisiklet sürerken su kanalına düşen kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da bisiklet sürerken su kanalına düşen kişi yaralandı

Avcılar'da bisiklet sürerken su kanalına düşen kişi yaralandı
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Avcılar'da bir kişi bisiklet sürerken su kanalına düşerek yaralandı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir kişi bisiklet sürerken su kanalına düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde bir kişi, iki katlı bir bina ile su kanalı arasından bisikletiyle geçmeye çalışırken kanala düştü.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: 'Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır'

Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: "Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır"

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title