Avcılar'da bisiklet sürerken su kanalına düşen kişi yaralandı

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir kişi bisiklet sürerken su kanalına düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde bir kişi, iki katlı bir bina ile su kanalı arasından bisikletiyle geçmeye çalışırken kanala düştü.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri

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