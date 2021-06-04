Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü

Anadolu Ajansı / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

Avcılar'da balkonu çöken apartman için tahliye kararı verildi.

Avcılar'da balkonu çöken apartman için tahliye kararı verildi.

Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi'ndeki 7 katlı Sezer Apartmanı'nın ikinci katındaki bir balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Bu balkonun çökmesi üzerine alt kattaki balkon da yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, yaptıkları incelemede tedbir amaçlı binanın tahliye edilmesine karar vererek tek tek kapıları çalıp binanın boşaltılmasını istedi. Binayı boşaltan apartman sakinleri, kendilerine konaklayacakları geçici bir yer gösterilmemesi üzerine belediye ekipleriyle tartıştı.

Bina sakini Sezgin Gürsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin kendilerine binayı boşaltmalarını söylediklerini ve bu kararın mantıken doğru olduğunu ifade etti. Bina sakinlerinin nereye gideceklerini soran Gürsoy, "Binada 14 daire var, yatalak hasta var. Bir kişiye diyorlar ki 'Annesini alsın, götürsün' diğer aileler ne olacak, çoluk çocuk ne olacak? Binayı boşaltmak kolay, gece yarısı bu soğukta nerede kalacağız? Oteller de dolu, herkesin maddiyatı mı var? Hadi benim param var, ben otelde kaldım, bu kadar aile ne olacak, O kadar insan ne olacak, o kadar çoluk çocuk ne olacak?" dedi.

Belediyenin kendilerine misafirhane ve spor salonu gibi konaklayacak bir yer bile ayarlamadığını kaydeden Gürsoy, bu işlerin "Sokağa çık." demekle olmadığını belirtti.

Belediye ekipleri ise memur olduklarını ve bu konuda açıklama yapamayacaklarını ifade etti.

Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü
Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü
Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü
Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu
Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı
Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı
İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı
İlişki yaşadığı kadını vurup intihara kalkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Adnan Menderes Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat İrem Derici Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Burak Yılmaz Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 04:34:53. #1.13#

title