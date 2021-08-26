Avcılar'da barakada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı
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Avcılar'da barakada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı

Avcılar'da barakada çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da bir barakada çıkan yangın elektrik tellerine sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı.

Avcılar'da bir barakada çıkan yangın elektrik tellerine sıçrayınca korku dolu anlar yaşandı. Tellerde meydana gelen parlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakadan yükselen alevler, sokaktaki elektrik tellerine de ulaştı. Elektrik tellerinde meydana gelen parlamalar mahallede korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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