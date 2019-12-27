Avcılar'da banka soygunu (1)
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Avcılar'da banka soygunu (1)

AVCILAR'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu.

27.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:48
Avcılar'da banka soygunu (1)

AVCILAR'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Paraları alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra eşgalini belirledikleri şüpheliyi arıyor. 


Kaynak: DHA
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