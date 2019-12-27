Avcılar'da banka soyan kişi polise teslim oldu
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Avcılar'da banka soyan kişi polise teslim oldu

Avcılar'da bir banka şubesini soyduktan sonra kaçan soyguncu, polise teslim oldu.

27.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:32
Avcılar'da banka soyan kişi polise teslim oldu

'da bir banka şubesini soyduktan sonra kaçan soyguncu, polise teslim oldu.

Merkez Mahallesi Caddesi'ndeki bir banka şubesine giren maskeli soyguncu, silahla çalışanları tehdit etti. Kasadaki bir miktar parayı alan soyguncu, olay yerinden kaçtı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine, banka şubesine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, soyguncunun yakalanması için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Çevrede geniş çaplı arama çalışması başlatan polis ekiplerine yakalanacağını anlayan soyguncu, çaldığı para ve soygunu gerçekleştirdiği silahla bankaya yakın bir bölgede polise teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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