AVCILAR'DA 120 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 'SAHİLE TOZ KONDURMADI'

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da bulunan Gelişim Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğrencilerinin öncülüğünde 7 üniversite çevre kulüplerinden gelen 120 öğrenci, sahil kesiminde çöp topladı. ' Avcılar'a Toz Kondurmuyoruz' adı verilen ve sahilden başlayarak tüm mahalleleri kapsayacak temizlik kampanyası başlamış oldu.

Gelişim Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı Kulübü (TGV) Koordinatörü Melda Pesen, İÜC öğrencileri ile birlikte Avcılar Kent Konseyi'ni ziyaret ederek sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplumsal duyarlılığı arttırmak için işbirliği önerdi. Avcılar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik, Avcılar Belediyesi'nin de desteği ile 'Avcılar'a Toz Kondurmuyoruz' adını verdikleri, sahil kesiminden başlayarak tüm mahalleleri kapsayacak temizlik kampanyası başlattı. Avcılar Çevre Derneği'nin de desteği ile sahil kesiminde toplanan 120 öğrenci görevlilerin kendilerine verdiği eldiven, maske ve çöp torbaları ile sahildeki yürüyüş yolu ve teknelerin yanaştığı alanda bulunan pet ve cam şişeler, halat, çuval, karton kutuları topladı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de öğrencilere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. TGV Koordinatörü Melda Pesen, 'Birçok insan bilinçsizce çevremizi kirletiyor. Bu çevre, bu dünya hepimizin. Toplumsal duyarlılık yaratmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Kent Konseyi Başkanı Halisçelik de, önümüzdeki üç ayda kentteki tüm mahallelere ulaşarak temizlik yaparken önceliklerinin çevre ile farkındalığı yaratmak olduğunu söyledi. Temizlik kampanyasında el ile toplayamadıkları çekirdek kabuklarından yakınan öğrencilerden biri plastik poşeti, bir çuval, çiğköfte kutusu, meşrubat kapağı, izmarit topladığını anlatırken, 'Son olarak bebek bezi bulursam temizlik konusunda umudu kesebilirim dedi.