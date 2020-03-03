Avcılar Belediyesi 8 Mart'ı özel etkinliklerle kutlayacak

03.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:50

Avcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü birbirinden özel pek çok etkinlik programıyla karşılamaya hazırlanıyor.



Avcılar Belediyesi, kadının üretimdeki yerinin önemini vurgulayacak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla yapılacak etkinliklerle çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. 1 Hafta boyunca sürecek etkinlikler, 'Kadın El Emeği Pazarı' ile başlayıp, 'Kadınlar Günü Yürüyüşü' ile son bulacak. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli "Yüzlerce yıldır süren eşitlik arayışı mücadelesinde kadınların yanındayım. Bu anlamlı günü bu yıl birbirinden güzel etkinliklerle kutluyoruz. Kentimizin her köşesindeki hemşehrilerimizi etkinliklerimize katılmaya davet ediyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.



Kadın El Emeği Pazarı



Kadınların hem sosyalleşmelerine hem de gelir elde etmelerine destek vermek amacı ile 29 Şubat- 8 Mart tarihleri arasından Halide Edip Adıvar Parkı'nda El Emeği Pazarı kuruldu. El Emeği Pazarı'nda Avcılarlı kadınların el emeği göz nuru ürettikleri ürünler yer alıyor.



'Kadın olmak' Paneli



4 Mart akşamı saat 19.00'da, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı Salonu'nda, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile Arel Üniversitesi Akademisyeni Feryal Saygılıgil'in konuşmacı olarak katılacağı panelde, "kadın olmak" konuşulacak.



"Kadınlar Günü Şenliği"



5 Mart akşamı saat 20.00'da, Barış Manço Kültür Merkezi'nde Avcılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Avcılar Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Mısırlı Ahmet Ritim Hanesi Topluluğu, Müzik Dinletisi, Yakamoz Dans Grubu'nun gösterileri sahnelenecek.



"Kadınlar Günü Yürüyüşü"



Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen ve Marmara Caddesi başından başlayacak yürüyüş 7 Mart günü saat 18.00' da gerçekleştirilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA