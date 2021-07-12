Avcılar 15 Temmuz'u özel bir müsabaka ile andı
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Avcılar 15 Temmuz'u özel bir müsabaka ile andı

Avcılar 15 Temmuz'u özel bir müsabaka ile andı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübünün düzenlediği 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Müsabakası yoğun bir katılım ile tamamlandı.

Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübünün düzenlediği 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Müsabakası yoğun bir katılım ile tamamlandı.

Eskişehir'in merkez ve ilçeleri ile birlikte Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Ankara'dan gelen katılımcılar, tüm branşlarda yoğun ilgi ile mücadele etti.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Atış poligonunda yapılan şenlikte konuşan Tepebaşı Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü başkanı İsmail Durmuş, "Her sene düzenlediğimiz şenliğimizde bu yılki yoğun ilgi ve katılımdan çok memnunuz. Bundan sonraki yıllarda da Temmuz ayı içerisinde 15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerini anmak için elimizden geldiğince daha güzel etkinlikler yapacak, onları yad etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Başkan Durmuş, "Bu etkinlikte bizlerden desteğini esirgemeyen başta İl Spor Müdürü Ali Osman Tatlısu ile birlikte tüm Gençlik ve Spor Müdürlüğü çalışanlarımıza ve müdürlerimize teşekkürlerimizi iletiyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Avcılar 15 Temmuz'u özel bir müsabaka ile andı
Avcılar 15 Temmuz'u özel bir müsabaka ile andı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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