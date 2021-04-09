AVAX Coin Yorum: AVAX (Avalanche) coin neden yükseldi? AVAX coin daha da yükselir mi?
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AVAX Coin Yorum: AVAX (Avalanche) coin neden yükseldi? AVAX coin daha da yükselir mi?

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
AVAX Coin Yorum: AVAX (Avalanche) coin neden yükseldi? AVAX coin daha da yükselir mi?

AVAX coin yorum: DeFi platformu Avalanche (AVAX), akıllı sözleşmeler platformunda sorgulama ve indekslemeyi geliştirmek için The Graph ile entegre oldu.

Merkezi olmayan akıllı sözleşmeler platformu Avalanche, platformda sorgulama ve indekslemeyi genişletmek için The Graph ile entegre oldu.

Coin Rivet ile paylaşılan bir basın açıklamasına göre, Avalanche üzerinde çalışan geliştiriciler, özel olarak tanımlanmış blockchain verilerinin indeksleri olan alt grafikler aracılığıyla tam bir düğüm çalıştırmak zorunda kalmadan özel zincir içi veri taleplerini kolayca sorgulayabilir.

Bu yıl Şubat ayı itibarıyla 9.000'den fazla alt grafik konuşlandırıldı ve Graph, 1. katman ana blok zincirlerinde desteği genişlettikçe daha fazlası çevrimiçi hale geldi.

"Merkezi olmayan, güvenilir veriler, yüksek kaliteli Web3 uygulamalarının merkezinde yer alır. Ava Labs Başkanı John Wu, Graph'ın veri paketi ve araçları, Avalanche üzerine inşa eden geliştiriciler için seçenekleri ve fırsatları genişletiyor "dedi.

Blok zinciri verilerine genişletilmiş erişim, Web3 geliştirici topluluğu tarafından fark edilmedi. Ocak 2021'de The Graph'in barındırılan hizmeti, 2020'de 100 kat büyüme ile sorguların 11 milyarın üzerine çıktığını gördü.

Avalanche ve The Graph, 2020'nin sonundan bu yana merkezi olmayan finans (DeFi) patlamasından büyük ölçüde yararlandı ve ilgili AVAX ve GRT tokenleri% 1.000 ve% 900 arttı.

Bu büyüme, Çığ içinde de yansıtılıyor. Çığ-Ethereum Köprüsü'nün (AEB)8 Şubat 2021'de piyasaya sürülmesinden bu yana,% 2,007 artışla 1,140,000'in üzerine çıkan işlemler ve benzersiz cüzdanlar% 2,834 artarak 63,000'in üzerine çıktı.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 16:32:21. #1.15#
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