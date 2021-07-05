Avatar'ın Yapımcıları Evreni Büyütme Konusunda Umutlu
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Avatar'ın Yapımcıları Evreni Büyütme Konusunda Umutlu

Avatar'ın Yapımcıları Evreni Büyütme Konusunda Umutlu
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Dünyanın Avatar'a en çok ihtiyaç duyduğu pandemi döneminde Aang ve arkadaşları ortadan kayboldu.

Dünyanın Avatar'a en çok ihtiyaç duyduğu pandemi döneminde Aang ve arkadaşları ortadan kayboldu. Ama şimdi hayranların en sevdiği animasyon serisi geri döndü ve her zamankinden daha büyük bir potansiyele sahip.

Avatar: The Last Airbender'ın yaratıcıları Michael Dante DiMartino ve Bryan Konietzko, (Braving the Elements podcast'inde ) yeni kurulan stüdyonun kapsamı hakkında .

Konietzko, ikilinin şu anda "Avatar dünyasında zengin, büyük ölçüde kullanılmayan tarihi ve geleceği" keşfedecek "çok iddialı, çok katmanlı" bir planı olduğunu söyledi.

Dizi evreni için planlar o kadar büyük ki DiMartino önümüzde onlarca hikaye olabileceği konusunda şakayla karışık bir yaklaşımda bile bulundu.

"Bütün fikirlere sahibiz ve ideal olarak, yıllar içinde hepsini keşfedip gerçekleştireceğiz, ancak bu biraz zaman alacak. Hatta hepsini konuşacak olursanız bu podcast serisi 20 yıl bile sürebilir"

Avatar: Son Hava Bükücü ve devam filmi , Nickelodeon'da son derece popüler girişim olarak piyasaya çıktı ve milyonlarca dolarlık bir imparatorluk kurdu ancak her ana hat serisi, yalnızca anlatılmamış tarihlerle dolu bir dünyanın yüzeyini çizdi. Şimdi, yaratıcıların vizyonlarına ulaşmaları için ciddi bir destek var.

ViacomCBS Mart ayında yaptığı açıklamada, Paramount+ yayın hizmetinin "spinoffs ve tiyatrolardan kısa forma kadar çok çeşitli Avatar'dan ilham alan içeriğe" ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Görünüşe göre işler umut verici görünüyor ve seri, dünyayı bir kez daha ateşe vermesi gereken yan ürünler, kısa animasyon ve tamamen yeni dizilerle dolu MCU tarzı bir evrene bile tırmanabilir.

Bu serinin hayranı olmak için daha iyi bir zaman olamaz.

Kaynak: Turkmmo

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