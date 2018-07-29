Avanos'ta Çanak Yapma Yarışması

Nevşehir'in Avanos ilçesinde 5. Geleneksel Halk Şenliği etkinlikleri kapsamında çanak yapma yarışması düzenlendi.

Avanos Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yarışma, çocuklar ve kalfalar kategorilerinde yapıldı.

Yarışmada katılımcılar çamurdan çanaklar şekillendirerek hünerlerini sergiledi.

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avanos'un çamuru sanata dönüştüren bir ilçe olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"El sanatları ve çanakçılık sektörünü yeni nesillere aktarmak ve gençlere sevdirmek için bu yarışmayı düzenliyoruz. Avanos'un geleneklerini yeni nesillere aktararak geleceğe taşımak istiyoruz. Çanakçılığın da usta çırak ilişkisiyle geleneksel haliyle varlığını sürdürmesi en büyük arzumuz, bu nedenle küçüklerin yarışmaya katılmasını çok istedik. 20 civarında çocuk, 12 civarında da meslekte yetişen kalfa yarışmamıza katıldı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 9 stajyer öğrenci de yarışmamıza katıldı. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilen eserler sonrasında ilk üç sırayı alan yarışmacılara çeşitli ödüllüler verdik. Katılımdan ve ilgiden memnunuz."