Avangart ne demek? Avangart anlamı ne?
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Avangart ne demek? Avangart anlamı ne?

Avangart ne demek? Avangart anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Avangart, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Avangart ne demek? Avangart anlamı ne? İşte, Avangart kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Avangart kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Avangart anlamı ne? Avangart ne demek?

AVANGART NE DEMEK?

Avangart (Fransızca: avant-garde), Fransızca askeri bir terim olan öncü birlik sözcüğünden gelir. Gerek Fransızcada gerek diğer dillerde kültür, sanat ve politika ile bağlantılı olarak, "yenilikçi" kişiler veya "deneysel" işler anlamına gelir[1].

Sanat ve siyaset alanında kullanılan avangard terimi, Rönesans'ın askeri teorisinden devşirilmiş bir metafordur: Battaglia, retrogard, avangard, hareket halindeki bir ordunun üç bölümünü temsil eder. Bu terimi sanat alanında kullanan ilk kişi Saint-Simon'dur. Bundan sonra devrimci siyasi hareketlerin, özellikle komünist hareketlerin jargonuna girer.

Avangart sanat; kültür, gerçeklik tanımları içindeki kabul edilmiş normları sarsıp sınırlarını değiştirmeyi amaç edinir. Bu normlar sosyal reformdan estetik deneyimlerin değişimine kadar çeşitlilik gösterebilir.

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