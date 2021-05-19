Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı

Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı Oda seçimi bir aileyi parçaladı Paylaşılamayan oda bir kardeşi mezara diğerini cezaevine gönderdi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evlerinde yapılan tadilatın ardından oda seçimi yüzünden aralarında tartışma çıkan ve av...