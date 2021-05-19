Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı
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Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / İlker Uyar - Haberler | 3. Sayfa

Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı Oda seçimi bir aileyi parçaladı Paylaşılamayan oda bir kardeşi mezara diğerini cezaevine gönderdi Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evlerinde yapılan tadilatın ardından oda seçimi yüzünden aralarında tartışma çıkan ve av...

Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı

Oda seçimi bir aileyi parçaladı

Paylaşılamayan oda bir kardeşi mezara diğerini cezaevine gönderdi

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evlerinde yapılan tadilatın ardından oda seçimi yüzünden aralarında tartışma çıkan ve av tüfeğiyle kardeşini öldüren abi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan kavgada kardeşi Yunus Çakmakçı'yı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan abi Murat Çakmakçı'nın Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Turgutlu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki kardeş arasında inşaatı tamamlanan evde oda seçimi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Yaşanan tartışmanın ardından abi Murat Çakmakçı çatı katından aldığı av tüfeğiyle kardeşi Yunus Çakmakçı (25)'yı vurdu. Silah sesleri üzerine eve gelen yakınları Yunus Çakmakçı'yı kanlar içinde yerde görerek 112'ye haber verdi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus Çakmakçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Silah sesi üzerine eve gelen ailenin yakınları ile Murat Çakmakçı arasında ise arbede yaşandı. Murat Çakmakçı da Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan Murat Çakmakçı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı
Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı
Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı
Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı
Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı
Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı
Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı
Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı
Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı
Oda tartışmasında av tüfeği ile kardeşini öldüren abi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlker Uyar

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