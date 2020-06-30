Av tüfeğiyle iki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti (2)
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Av tüfeğiyle iki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti (2)

Adana'nın Kozan ilçesinde, av tüfeğiyle iki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti.

30.06.2020 21:14 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:19

Adana'nın Kozan ilçesinde, av tüfeğiyle iki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti.

Ağlıboğaz Mahallesi'nde market işleten Fatih Cengiz (42), henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinin önünde eşi Zahide (42) ile kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle vurdu.

Daha sonra marketin üst katındaki evine çıkan Cengiz, çevredekilerin ihbarıyla polis ekiplerinin bölgeye geldiği sırada av tüfeğiyle intihar etti.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ile iki kızının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olduğu tespit edilen Zahide Cengiz ise ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ölen kızlardan Kader'in ikizi kaçarak kurtuldu

Olay sırasında evde olan ve olaya şahitlik eden Cengiz çiftinin oğlu Emre Cengiz'in (21) ise kaçarak kurtulduğu ve polis merkezine sığındığı belirlendi. Kaçarak kurtulan Emre'nin ölen kızlardan Kader'in ikiz kardeşi olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler aynı cenaze aracıyla otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Av tüfeğiyle iki kızını öldüren, eşini de yaralayan kişi intihar etti (2)

Kaynak: AA

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