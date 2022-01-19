Av tüfeği ile vurulan kangal köpeği tedaviye alındı - Haberler
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Av tüfeği ile vurulan kangal köpeği tedaviye alındı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Haberler | Yerel

- Av tüfeği ile vurulan kangal köpeği tedaviye alındı Tokat'ta av tüfeği ile vurulan kangal köpeği veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.

TOKAT (İHA) - - Av tüfeği ile vurulan kangal köpeği tedaviye alındı

TOKAT - Tokat'ta av tüfeği ile vurulan kangal köpeği veteriner hekim tarafından tedaviye alındı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Çamdere köyü mevkii ormanlık alanda İ.G. isimli şahıs av yaptığı esnada kangal cinsi köpekle karşılaştı. Köpeğin havlaması üzerine av tüfeği ile ateş açan şahıs hayvanı yaraladı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi yapılan ihbar üzerine köye intikal etti. Yaralı köpek bulunduğu yerden alınarak il merkezinde veteriner kliniğinde getirildi. Veteriner hekim tarafından çekilen röntgen filminde köpeğin ağız ve boyun bölgesinde bulunan saçmalar gözler önüne serildi. Köpeğin sahibi Z.A'nın şikayetçi olması üzerine şahısla ilgili tutanak tutularak adli işlem başlatıldı.

Av tüfeği ile vurulan kangal köpeği tedaviye alındı

Av tüfeği ile vurulan kangal köpeği tedaviye alındı

Av tüfeği ile vurulan kangal köpeği tedaviye alındı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Son Dakika Haberleri

Veteriner, Av Tüfeği, Tokat, Yerel, Haber

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