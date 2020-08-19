Av sezonu 22 Ağustos'ta açılıyor Çorlu Avcılar Derneği Başkanı Mert Yılmaz, yeni av sezonumuz 22 Ağustos Cumartesi günü açılacağını belirtti.

Çorlu Avcılar Derneği Başkanı Mert Yılmaz, yeni av sezonumuz 22 Ağustos Cumartesi günü açılacağını belirtti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Çorlu Avcılar Derneği'nin 1956 yılından beri bölgedeki avcılara hizmet ettiğini söyledi.

Şuan, kendi binasında yaklaşık 800 üye ile faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Yılmaz, yeni av sezonunun heyecanını yaşadıklarını vurguladı.

Yılmaz, yeni av sezonun 22 ağustos tarihinde başlayacağını ifade ederek, "Av sezonumuz, 22 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak ve 7 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Ekim ayı içerisinde ördek, keklik ve çulluk avı da başlayacak. Bu tarih öncesi keklik avı yasak sadece bazı bölgelerde serbest" dedi.

Bu yıl geleneksel av yöntemlerinden olan güme avcılığını da geri getirdiklerini dile getiren Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda güme avcılığının yasak olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde alınan tedbirler dolayısıyla yaklaşık olarak 3 ay derneğin ve lokalin kapalı kaldığını belirten Yılmaz, gerekli önlemleri alarak derneklerini açtıklarını söyledi.

Kaynak: AA