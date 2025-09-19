AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Auzef mezuniyete üç ders sınavı ne zaman? AUZEF öğrencileri için mezuniyet aşamasında uygulanacak üç ders sınavı hakkında detaylar netleşti. Üniversite, sınava katılacak öğrenciler için gerekli koşulları ve değerlendirme esaslarını duyurdu.

AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AUZEF mezuniyet için üç ders sınavı 21 Eylül tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Sınava girmek isteyen öğrenciler, sınav giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden, AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak temin edebilecekler. Sınava yalnızca programındaki eğitimini tamamlayan ve en fazla üç başarısız (FF) notu bulunan öğrenciler katılabilecek. Ayrıca AGNO'su 2.00'ın altında olan, ancak başarısız dersi bulunmayan öğrenciler de belirlenen koşullara göre sınava girebilecek.

Öğrencilerin, sınav için seçtikleri dersleri daha önce almış olmaları zorunlu tutuluyor. Daha önce hiç alınmamış derslerden sınava girilemeyecek. Ayrıca zorunlu staj, proje veya uygulama derslerini tamamlamamış öğrenciler sınava kabul edilmeyecek. Ders intibakı ve birleştirme durumlarında ise öğrenciler derslerin güncel hali ve notları üzerinden sınava girecek. Sınava katılmayan veya mazeret bildiren öğrenciler için herhangi bir telafi sınavı yapılmayacak.

AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üç ders sınavına katılan öğrencilerin başarı notları İstanbul Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları'na göre mutlak değerlendirme sistemiyle hesaplanacak. Sınavdan en az 50 puan alan öğrenciler başarılı sayılacak. Mezuniyet için gerekli tüm koşulları sağlayan öğrencilerin işlemleri sınav sonucunun ardından başlatılacak.

Sonuçların kesin açıklanma tarihi henüz paylaşılmadı. Ancak sınavın ardından yaklaşık 10 gün içerisinde sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar yalnızca harf notu olarak duyurulacak. Sınav itirazları yine resmi sınav sistemi olan auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden yapılacak ve başka kanallardan yapılan başvurular dikkate alınmayacak.