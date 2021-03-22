AUDIO coin nedir? Audius (AUDIO) Coin yorum ve grafiği! AUDIO coin geleceği hakkında detaylar...
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AUDIO coin nedir? Audius (AUDIO) Coin yorum ve grafiği! AUDIO coin geleceği hakkında detaylar...

22.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:46
AUDIO coin nedir? Audius (AUDIO) Coin yorum ve grafiği! AUDIO coin geleceği hakkında detaylar...

AUDIO coin nedir? Sorusu ve Audius (AUDIO) Coin yorum ve grafiği merak ediliyor. AUDIO coin, dinleyiciler ve yaratıcılar arasındaki doğrudan işlemleri kolaylaştıran, herkese herhangi bir ses içeriğini dağıtma, para kazanma ve yayınlama özgürlüğü veren merkezi olmayan bir müzik paylaşım ve akış protokolüdür. AUDIO coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Audius coin geleceği hakkında detaylar...

Audius bugünkü fiyatı ₺14,73 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺543.953.445 TRY. Audius son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #248, piyasa değeri ₺1.767.278.419 TRY. Dolaşımdaki arz 120.000.000 AUDIO coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

AUDIO COİN NEDİR?

AUDIO coin, dinleyiciler ve yaratıcılar arasındaki doğrudan işlemleri kolaylaştıran, herkese herhangi bir ses içeriğini dağıtma, para kazanma ve yayınlama özgürlüğü veren merkezi olmayan bir müzik paylaşım ve akış protokolüdür.

Protokol şunlardan oluşur:

  • Audius içerik defterini indeksleyen ve meta verileri almak için kolayca sorgulanabilir bir arayüz sağlayan keşif düğümleri;
  • Sanatçılar adına içerik barındırmak ve içeriğe erişim izni vermek için içerik düğümleri;
  • Audius protokolünde erişilebilen tüm veriler için tek bir doğruluk kaynağı olarak içerik defteri, içerik düğümleri tarafından barındırılan içeriğe referansları sabitleme;

AUDIO, aşağıdakiler için yerel yardımcı program belirtecidir:

  • Protokol yönetişim oylamasına katılmak
  • Kullanıcıların ağ ücretlerinden pay alması için keşif veya içerik düğümlerini çalıştırmak için stake etme
  • Sanatçı jetonları ve rozetleri gibi özelliklerin kilidini açmak ve hayranlardan oylama gücü almak için stake etme
Audius (AUDIO) Coin yorum ve grafiği! AUDIOUSD Grafiği
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