AUDIO coin nedir? Audius (AUDIO) Coin yorum ve grafiği! AUDIO coin geleceği hakkında detaylar...

AUDIO coin nedir? Sorusu ve Audius (AUDIO) Coin yorum ve grafiği merak ediliyor. AUDIO coin, dinleyiciler ve yaratıcılar arasındaki doğrudan işlemleri kolaylaştıran, herkese herhangi bir ses içeriğini dağıtma, para kazanma ve yayınlama özgürlüğü veren merkezi olmayan bir müzik paylaşım ve akış protokolüdür. AUDIO coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Audius coin geleceği hakkında detaylar...