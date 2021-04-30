AÜ Devlet Konservatuarı öğrencilerinden gururlandıran başarı

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri Covid-19 pandemi sürecinde de çalışmalarına ara vermedi.

Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencileri Covid-19 pandemi sürecinde de çalışmalarına ara vermedi. Yurt dışında çeşitli kategorilerde gerçekleşen yarışmada ödüle layık görülen öğrenciler teşekkür belgelerini düzenlenen törenle aldı.

Antalya'nın tek çocuk arp sanatçısı

Arp bölümü öğrencisi, aynı zamanda Antalya'nın tek çocuk arp sanatçısı Ebru Su Çubukçu, Moskova'da düzenlenen Arp Yarışması'nda rakiplerini geride bırakarak 3'üncü olurken, Keman Sanat Dalı öğrencisi Gülben Vezne de Sırbistan Belgrad'da yapılan yarışmada 2'ncilik ödülüne layık görüldü. Müzik Bölümü Keman Sanat Dalı Lisans Öğrencisi Yunus Çakır ise çevrimiçi yapılan 'Vivaldi'ye Dördüncü aranıyor' yarışmasında 2'ncilik elde edip, 49 kemancı arasından seçildi.

Başarılı öğrencileri teşekkür belgelerini vererek kutlayan Konservatuar Müdürü Prof. Dr. Atilla Kadri Şendil "Üniversitemizi ve okulumuzu gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyor,başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Antalya'nın tek çocuk arp sanatçısı olan Ebru Su Çubukçu müzikle babasının yönlendirmesiyle küçük yaşta tanıştığını söyledi. Hem müzik hem de eğitim hayatında önüne önemli hedefler koyduğunu anlatan Ebru Su Çubukçu, "İleride hem dünyaca tanınan bir sanatçı, hem de Rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan gibi başarılı bir plastik cerrah olmak istiyorum. Arp çalışmalarım, disiplinli çalışmama destek vererek eğitimime de katkı sağlıyor" dedi. Ebru Su Çubukçu Moskova'daki yarışma için çok çalıştığını, emek verdiğini ve kendisiyle gurur duyduğunu ifade etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı