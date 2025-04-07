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ATV YAYIN AKIŞI 7 NİSAN 2025 PAZARTESİ: Bugün hangi dizi ve programlar var?

ATV YAYIN AKIŞI 7 NİSAN 2025 PAZARTESİ: Bugün hangi dizi ve programlar var?
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7 Nisan 2025 Pazartesi günü, televizyon ekranlarında izleyicileri zengin bir içerik yelpazesi bekliyor. Eğlence programlarından yarışmalara, dizilerden aksiyon dolu filmlere kadar pek çok seçenek mevcut. Peki, bugün ATV kanalında hangi programlar ve diziler var? İşte, ATV'nin güncel yayın akışı listesi ve detaylar…

7 Nisan 2025 Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Özellikle A Tv ekranlarında yayınlanacak yapımlar yoğun ilgi görüyor. Peki, bugün ATV'de hangi diziler ve programlar var? İşte, ATV'nin 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe ait güncel yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI (7 NİSAN)

ATV'nin 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe ait güncel yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle buluşuyor. İşte ATV'nin 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe ait yayın akışı:

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

ATV YAYIN AKIŞI 7 NİSAN 2025 PAZARTESİ: Bugün hangi dizi ve programlar var?ATV YAYIN AKIŞI

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Sustalı Ceylan 1. Bölüm

23:20 – Dedektif Galban / Yabancı Sinema

01:20 – Bir Gece Masalı 27. Bölüm

03:50 – Dedektif Galban / Yabancı Sinema (Tekrar)

05:50 – Hercai

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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