ATV YAYIN AKIŞI 7 NİSAN 2025 PAZARTESİ: Bugün hangi dizi ve programlar var?

7 Nisan 2025 Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Özellikle A Tv ekranlarında yayınlanacak yapımlar yoğun ilgi görüyor. Peki, bugün ATV'de hangi diziler ve programlar var? İşte, ATV'nin 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe ait güncel yayın akışı…

ATV YAYIN AKIŞI (7 NİSAN)

ATV'nin 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe ait güncel yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle buluşuyor. İşte ATV'nin 7 Nisan 2025 Pazartesi gününe ait yayın akışı:

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Sustalı Ceylan 1. Bölüm

23:20 – Dedektif Galban / Yabancı Sinema

01:20 – Bir Gece Masalı 27. Bölüm

03:50 – Dedektif Galban / Yabancı Sinema (Tekrar)

05:50 – Hercai