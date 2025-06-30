ATV yayın akışı 30 Haziran Pazartesi! ATV'de bugün ne var?

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programını ekranda göremeyenler Esra Erol ne zaman başlayacak, sorularının yanıtlarını araştırdı. İşte, ATV yayın akışı 30 Haziran Pazartesi!

ESRA EROL NEREDE, TATİLDE Mİ?

Esra Erol, program yaz tatili arasına girdiği için ekranda olmayacak. Yeni sezonun Eylül 2025'te başlaması bekleniyor. Esra Erol yeni sezonla birlikte yeniden ekranlarda olacak.

ESRA EROL'DA BİTTİ Mİ?

30 Haziran 2025 Pazartesi günü Esra Erol'da programı yayınlanmadı. Program sezon finali yaptı ve yaz tatiline girdi. Yeni sezonun Eylül 2025'te başlaması bekleniyor.

ATV YAYIN AKIŞI 30 HAZİRAN PAZARTESİ

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Kader Oyunları

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Sen Anlat Karadeniz

16:30 – Bir Gece Masalı

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Aile Saadeti

23:20 – Aile Saadeti (Tekrar)

02:00 – Aile Saadeti (Tekrar)

04:50 – Aldatmak

ESRA EROL'DA NE ZAMAN BAŞLAYACAK.

Esra Erol'da programı 27 Haziran 2025'te sezon finali yaptı. Geçmiş yıllardaki yayın takvimine bakıldığında, programın her yıl haziran sonu veya temmuz başında sezon finali yaparak yaz tatiline girdiği biliniyor.Yeni sezonun Eylül 2025'te başlaması bekleniyor.

Esra Erol'da sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Yeni sezonda görüşmek üzere herkese iyi tatiller" denildi.