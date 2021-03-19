ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu
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ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu

19.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:24

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, ATV ekranlarında yayımlanan Akıncı adlı dizideki cezaevi sahnesine tepki gösterdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ATV ekranlarında yayımlanan Akıncı adlı dizideki cezaevi sahnesine tepki gösterdi.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Dizide cezaevi savcısı, cezaevi müdürü ve ceza infaz memurlarının bir baş komiser önünde sıraya dizildiği sahneyle ilgili hukuki işlem başlatılacağını belirten Yunus Alkaç, "Reyting uğruna Ceza İnfaz Kurumlarını ve fedakar personelimizi zan altında bırakıp, Devletin işleyişi konusunda da farklı algılara neden olan anlayışı şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Yunus Alkaç'ın o paylaşımı;

ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Söz konusu metinde, "Kurumlarımız ve personelimize yönelik düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının sınırlarını aşan, gerçeklikle bağdaşmayan bu yayınları şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisi olunacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu
Haber Yorumları (6)
İKM: Cezaevi öyle televizyon dizilerinde gösterildiği gibi bir yer değildir. belli bir sistematik içerisinde işleyiş işler ve her şey kayıt altındadır. ayrıca savcı, kurum müdürü, baş çavuş ve komiserlerin arasında hiyerarşi yoktur. bu zottirik kanallar insanları yanlış bilgilendirmekten ne zaman vazgeçecek acaba.
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BURAK: yaw bu dizi dizi hayal ürünü kimse Türkiye''de süper kahramanın ne iş var diye sormuyor. böyle komser olmaz böyle polis olmaz yok böyle doktor olmaz aşın artık bu durumu elin oğlu yurt dışında polis oluyor tek başına mekan basıp mekan patlatıyor izlerken de adamlar yapmış aga ne güzel sahneleri var diyorsunuz
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NACİ SÜSLÜ: Niye kızıyorsunuz? Niye kızıyorsunuz? Niye??? Yanlış olan ne var??
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