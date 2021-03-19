ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ATV ekranlarında yayımlanan Akıncı adlı dizideki cezaevi sahnesine tepki gösterdi.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Dizide cezaevi savcısı, cezaevi müdürü ve ceza infaz memurlarının bir baş komiser önünde sıraya dizildiği sahneyle ilgili hukuki işlem başlatılacağını belirten Yunus Alkaç, "Reyting uğruna Ceza İnfaz Kurumlarını ve fedakar personelimizi zan altında bırakıp, Devletin işleyişi konusunda da farklı algılara neden olan anlayışı şiddetle kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

İşte Yunus Alkaç'ın o paylaşımı;

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DE DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Söz konusu metinde, "Kurumlarımız ve personelimize yönelik düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının sınırlarını aşan, gerçeklikle bağdaşmayan bu yayınları şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisi olunacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."