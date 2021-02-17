ATV Müge Anlı 17.02 canlı izle! Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı saat kaçta? Müge Anlı bugünkü programı canlı izleme linki!

17 Şubat ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde Arif Verimli'nin programdan ayrılması merak edildi. Sabah kuşağının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sular durulmuyor! ATV canlı yayın Müge Anlı izlemek için haberimizi takip edebilirsiniz. ATV Müge Anlı canlı yayın izle! Müge Anlı hangi kanalda, saat kaçta? Arif Verimli ayrıldı mı?

Müge Anlı canlı yayın ile hafta içi her gün ATV'de izleyicilerle buluşuyor. Yıllardır çözdüğü esrarengiz olaylar, buluşturduğu insanlar, aydınlattığı cinayetler gibi birçok konuyla Türkiye gündemini sallayan Müge Anlı, son günlerde Davut Kıranlı ve Sevgi Kıranlı olayıyla çalkalanıyor! ATV Müge Anlı bugünkü programı canlı izle youtube ve kanal seçeneklerini yazımızda bulabilirsiniz. Peki, Müge Anlı hangi kanalda, saat kaçta?

ATV MÜGE ANLI 17.02 CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ...

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER OLDU? 16 ŞUBAT - 17 ŞUBAT

''Sevgi İzi'' ile iki günde üç kayıp bulundu. Aynı günde iki kayıp ailelerine kavuştu. Bir alışveriş merkezinde kaybolan genci ailesine teslim etmek üzere yola çıkıldı. 17 yaşındaki genci Esenler'deki polis merkezinden annesi teslim aldı. Sevgi İzi ile artık çok daha güvendesiniz. İran vatandaşı Marjan bulundu. Taksi beklerken esrarengiz şekilde kaçırıldı. 4 gün sonra bulunan Marjan canlı yayında. İran vatandaşı Marjan nasıl kaçırıldı? ''Biri arkamdan tuttu, sakin ol dedi'' diyen Marjan yaşadıklarını anlattı. İranlı Marjan'ın sakladığı sırrı ne? Dört gün önce İstanbul'da kaybolmuştu, dün akşam bulunan Marjan canlı yayında. Neden korkuyor? Ne saklıyor? Kaçıran kişiler neden bıraktılar? Marjan gerçekleri anlatacak mı? İkranur Tirsi cinayeti. 14 yaşındaki amca ve hala tutuklandı. İlk olarak erik yeme tartışması yaşadılar. Amca, İkranur'u neden öldürdüğünü anlattı. İkranur kıskançlık yüzünden mi öldürüldü? İki çocuk annesi Gülşen Caymaz'a ne oldu?Karaman'da 2013 yılında kaybolan Gülşen Caymaz'ın kızı annesinin valizini hazırlayıp gittiği günü unutamadığını anlattı. 8 yıldır hiçbir haber alınamayan kadın nerede?

MÜGE ANLI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 11:00'da ATV kanalında!

ARİF VERİMLİ AYRILDI MI?

Arif Verimli Müge Anlı'ya katılmamasının ardından açıklama yaptı:

"Dün yapmayı düşündüğüm bu açıklamayı aziz şehitlerimizden daha değerli olmadığı için bugün paylaşıyorum. Sevgilerimle.."