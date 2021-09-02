ATV'lerle caretta caretta yuvalama sahasına girip gönüllüyü yaralayan 2 şüpheli serbest

ANTALYA'da yasağa rağmen caretta caretta yuvalama sahasına ATV aracıyla girip, burada tartıştıkları Avusturyalı Stefan Feuchtinger'i (33) yaralayan İbrahim İşbilir (35) ile Bilal Belen (29) yakalanarak gözaltına alındı.

ANTALYA'da yasağa rağmen caretta caretta yuvalama sahasına ATV aracıyla girip, burada tartıştıkları Avusturyalı Stefan Feuchtinger'i (33) yaralayan İbrahim İşbilir (35) ile Bilal Belen (29) yakalanarak gözaltına alındı. Caretta carettaları ezdikleri öne sürülen şüphelilerin ATV araçlarının izlerinin yuva bölgesindeki izlerle uyuşmadığı belirlendi. Caretta carettaların ölümüne neden olan kişiler aranırken, İşbilir ve Belen çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'ndeki Mendirek bölgesi sahiline yasak olmasına rağmen salı günü saat 23.00 sıralarında ATV araçlarıyla gelen 2 kişi, caretta caretta yuvalama sahasına girdi. Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ile gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip ATV'deki 2 kişiyi durdurmak istedi. Uyarılara aldırış etmeyen şüphelilerden biri ATV'yi Feuchtinger'in üzerine sürdü ve diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Bacağından ve kolundan yaralanan Feuchtinger, hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

16 YAVRU CARETTA ÖLDÜDEKAFOK Başkanı Seher Akyol, yasağa rağmen gece ATV araçlarıyla sahile giren 2 kişinin yuvalara zarar verdiğini iddia etti. Akyol, iki yuvadaki 16 yavru caretta carettanın öldüğünü, 100'ün üzerinde yavrunun ise olaydan kısa süre önce denizle buluştuğunu söyledi. Yaklaşık bir hafta önce kız arkadaşıyla Manavgat'a gelen ve DEKAFOK'un çalışmalarına gönüllü katılan Feuchtinger ise tedavisinin ardından taburcu edildi.İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIKAKILDIJandarma ekipleri ise olaya karıştığı tespit edilen ATV araçlarının plakasını belirledi. ATV'leri kullanan kişilerin İbrahim İşbilir ve Bilal Belen olduğu anlaşıldı. Ekipler, dün iki kişiyi gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan İşbilir ve Belen, Avusturyalı Feuchtinger'i 'kasten yaralamak' suçundan bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Bilir ve Belen, mahkemeye sevk edildi. Bilir ve Belen, daha sonra serbest bırakıldı.Adliye çıkışı gazetecilere konuşan İbrahim İşbilir, ATV motosikletini yeni aldığını belirterek "Akşam gezmeye gittik. Orada hiçbir şekilde 'girilmez' levhası falan görmedik. 2'si kadın 3 kişi yolumuzu kesti. Tartıştık, dönüp oradan ayrıldık. Onlardan uzaklaşmak istedik" dedi. Bilal Belen de caretta caretta yavrularını kendilerinin ezmediğini belirterek "Biz o tarafa hiç geçmedik. Orada önümüze çıkan 3 kişiyle tartıştıktan sonra oradan ayrıldık" diye konuştu.LASTİK İZLERİ UYUŞMADI

Öte yandan jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede, caretta carettaların ölümüne neden olan ATV araçlarının izleri ile İşbilir ve Belen'in kullandığı ATV'lerin lastik izlerinin farklı olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine İşbilir ile Belen'e, caretta caretta yavrularının ölümüne neden olma suçlaması yöneltilmedi. Jandarma ekipleri, yavruları kimin öldürdüğünü tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan