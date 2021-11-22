ATV Kalp Yarası canlı izle! ATV canlı yayın izle 2021 bugün! Kalp Yarası 21. yeni bölüm canlı izle | Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kalp Yarası son bölümde neler oldu? ATV Kalp Yarası canlı izleme linki! ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. Ayrıca canlı izleme linkini de merak ediyor. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 21. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki!

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KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit'in seçimi hem Ayşe'yi hem Sancakzade Konağı'nı etkiler!

Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.

Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir?

Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?

KALP YARASI 21. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

"Keşke seni tanımasaydım!"

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

KALP YARASI KONUSU NEDİR?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

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