ATV Kalp Yarası canlı izle! ATV canlı yayın izle 2021 bugün! Kalp Yarası 21. yeni bölüm canlı izle | Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ekranların sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölümü bugün başlıyor. İzleyiciler Kalp Yarası 21. bölüm canlı izleme linki var mı merak etti. ATV Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası 21. yeni bölüm canlı izle Kalp Yarası canlı izleme linki! Kalp Yarası 20. son bölüm full izle! Kalp Yarası son bölümde neler oldu? ATV canlı yayın izle 2021 bugün! Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kalp Yarası son bölümde neler oldu? ATV Kalp Yarası canlı izleme linki! ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. Ayrıca canlı izleme linkini de merak ediyor. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 21. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki!
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Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Ferit'in seçimi hem Ayşe'yi hem Sancakzade Konağı'nı etkiler!
Zehirlenen Ayşe'nin hayatı riske girerken Ferit zor bir seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim Ayşe'yi kahreder, Sancakzade Konağı'nda ise büyük bir üzüntüye sebep olur.
Hande Sancakzade Ailesi'nden intikamını almanın mutluluğu ile en yakın arkadaşı Betül'e hedefine koyar. Yaman'la Betül'ü ayırmak için her şeyi göze alan Hande'nin planı nedir?
Aldatıldığını gözleriyle gören Azade'nin ise Adnan'a bir sürprizi vardır. Azade'nin hazırladığı sürpriz ile Adnan'ı neler beklemektedir?
"Keşke seni tanımasaydım!"
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha
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