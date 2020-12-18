ATV frekans bilgileri! ATV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? ATV canlı izleme linki!
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ATV frekans bilgileri! ATV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? ATV canlı izleme linki!

18.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:09
ATV frekans bilgileri! ATV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? ATV canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki ATV'nin frekans bilgileri nedir? ATV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? ATV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki ATV frekansı kaçtır? ATV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12053 Mhz

Polarizasyon : Yatay ( Horizontal )

Sembol Oranı : 27500

FEC : 5/6

ATV CANLI İZLE

ATV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

ATV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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