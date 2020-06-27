ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Pençe Kaplan Harekatı'ndan son gelişmeleri ekran başındakilere aktaran muhabirin şekilden şekle girmesi, kameramanın da açılarla onu eşlik etmesi ekran başındaki izleyiciyi şaşkına çevirdi.

TSK'nın terör örgütü PKK'ya ait kamplara düzenlediği Pençe Kaplan Harekatı devam ederken konuyla ilgili gelişmeleri ekran başındakilere aktaran ATV muhabirinin hareketleri sosyal medyada gündem oldu. Bölgeye gidemeyen muhabirin stüdyodaki grafik önünde sanki sıcak çatışma bölgesindeymiş gibi haberi sunması dikkat çekti. Bu anlarda kameramanın da olaya dahil olmasıyla ortaya ilginç görüntüler çıktı.