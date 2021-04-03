ATV canlı yayın! Kardeşlerim canlı izle! Kardeşlerim 7. bölüm canlı yayın izle!

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Kardeşlerim dizisi ATV ekranlarında 6. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 6. bölümün ardından şimdi de Kardeşlerim 7. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kardeşlerim 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kardeşlerim 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim 7. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Melisa'nın itirafı Kadir'i büyük açmaza sokar. Melisa'nın Kadir'e hazırladığı sürpriz, Kadir'i Ömer'e karşı zor duruma düşürür.Kardeşlerin yaşadığı yaşam mücadelesi karşısında Şengül'ün merhametsizliği Orhan'ı iyice çileden çıkarır. Suzan'dan hiç beklemediği bir şey öğrenen Akif, büyük panik yaşar ve durumu idare etmekte zorlanır. Suzan'ı oyalamaya çalışırken işler sarpa sarar ve Suzan artık gemileri yakmaya karar verir. Akif ve Nebahat karşı karşıya gelirler. Nebahat, Kadir'i ve kardeşlerini kullanarak öyle bir hamle yapar ki bütün gerçekler gün yüzüne çıkmaz üzeredir.

KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif Atakul)

Halit Özgür Sarı (Kadir Eren)

Ahu Yağtu (Suzan Manyaslı)

Fadik Sevin Atasoy (Şengül Eren)

Cüneyt Mete (Orhan Eren)

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye Eren)

Yiğit Koçak (Ömer Eren)

Aylin Akpınar (Emel Eren)

Simge Selçuk

Damla Su İkizoğlu

Onur Seyit Yaran

Cihan Şimşek

Kaan Sevi

KARDEŞLERİM7. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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