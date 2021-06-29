ATV canlı Müge Anlı bugünkü bölüm canlı izle! 29 Haziran 2021 Müge Anlı canlı izle - 29 Haziran ATV yayın akışı!

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Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 29 Haziran 2021 Salı ekranlara geliyor. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 29 Haziran 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Haziran 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 29 HAZİRAN 2021 SALI

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

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28 HAZİRAN 2021 MÜGE ANLI İZLE

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI DÜN 28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ GÜNÜNDE NELER OLDU?

Müge Anlı, Abdülkadir Bey'in Cumartesi saat 16.00 civarı yoldan geçen 2 kişi tarafından Aydos ormanında ağaca asılı bulunduğunu, üzerinde intihar mektubu da olduğunu "Ben gereken yerlere başvurdum, kimse yardım etmedi" dediğini söyledi.

Mehmet Altıngeyik, tıp fakültesinden mezun olan kardeşi 24 yaşındaki Duygu Eda Altıngeyik'i aradığını açıklarken kendisinin de tıp okuduğunu söyledi. Mehmet Bey, Cumartesi günü ablasının Antalya'da mezuniyet töreni olduğunu ama gidemediklerini zira ablasının Cuma günü kaybolduğunu söyledi.

Müge Anlı, Duygu Hanım'ın erkek arkadaşının da olduğundan bahsederken Mehmet Bey, ablasının erkek arkadaşının da araştırdığını, ona da gitmemiş olduğundan söz etti. JASAT dedektifleri Büyükşen çiftinin evi ve çevresinde inceleme gerçekleştirdi. Ekibin baz verilerini ve HTS kayıtlarını da incelediği bilgisi verildi. O dönem erlerden biri olan Mehmet Alan da stüdyomuzda. Betül Hanım, kardeşinin şimdi aradığını ve "Abla, evde telefonun vardı, çocuklar durmuyor diyerek Mehmet Ali'yi aradık" dediğini aktardı. Betül Hanım, çocuk durmuyor diye eve gittiğini, kardeşinin Mehmet Ali Bey ile ne konuştuğunu bilmediğini söyledi. Müge Anlı, Betül Hanım'ın kardeşini arayıp Mehmet Ali'nin ne cevap verdiğini sormasını istedi. Osman Bey, Betül Hanım'ın Uğur Bey'e "Eve uğramadan gel" dediğini ama bu mesajın Uğur Bey'de durduğunu, Betül Hanım'da durmadığını söyledi. Duygu Hanım, nerede olduğunun bir önemi olmadığını, şu an telefonunun da bir arkadaşının da yanında olmadığını söyledi. Kendisini bulan ablanın konuşmasını istedi ve Duygu Hanım'ı bulan Ayşegül Hanım telefonu aldı. Ayşegül Hanım, Müge Anlı'nın hayranı olduğundan bahsedip Duygu Hanım'ı gece 1 sularında köy kıyafetleri ile gördüğünü, ağlıyor olduğunu, o sebeple yolda durdurup ne sıkıntısı olduğunu sorduğundan bahsetti.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.