ATV Akıncı Canlı izle! Akıncı 5. yeni bölümde neler olacak? ATV son bölüm full izle! ATV son bölümde neler oldu?

ATV yayın akışı izleyicisini heyecanlandırmaya devam ediyor. Baş rollerinde Şükrü Özyıldız, Tolga Tekin, Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler gibi oyuncuların yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Akıncı hız kesmeden devam ediyor. Peki, ATV 5. yeni bölümde neler olacak? ATV son bölümde neler oldu? İşte, ATV Akıncı Canlı izleme linki! ve ATV son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki!

ATV 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nergis'i kaçıranın Lukas olduğu ortaya çıkar. Cevdet, Nergis'i kurtarmak için Lukas'ın tüm istediklerini yapmayı kabul eder. Lukas'ın ellerinden kaçması Fatih ve Orhan arasında gerilime sebep olur. Lukas, hedefindeki Akıncı'yı ortadan kaldırmadan ülkeyi terk etmemek için harekete geçer. Cevdet de Lukas'ın peşindedir. Nergis, Cevdet ve geçmişiyle ciddi bir yüzleşme yaşarken Kemal'in hayatında hiç bilinmeyen bir gerçek açığa çıkar. Orhan, Lukas'ın izini sürerken birileri tarafından kaçırılır. Lukas ülkeden çıkamadan tuzağa düşerken, Kemal ve Akıncı karşı karşıya gelir.

ATV AKINCI CANLI İZLE!

AKINCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ATV AKINCI 4. BÖLÜM İZLE!

Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister. Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar. Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar. Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir. Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar.