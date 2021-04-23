ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 17. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 17. yeni bölüm fragmanı izle!
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ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 17. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 17. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 17. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 17. yeni bölüm fragmanı izle!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

ATV'nin Cuma akşamları yayınlanan ve çok sevilen dizisi Akıncı bu akşam 17. bölümüyle ekranlarda olacak! ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 17. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 17. yeni bölüm fragmanı izle!

Akıncı, NTC Medya imzalı, yönetmeliğini Veli Çelik'in yaptığı, senaryosunu Hakan Kandal'ın kaleme aldığı aksiyon türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Akıncı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı merak edildi. Akıncı 18. bölüm fragmanı çıktı mı? Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akıncı canlı izle! Akıncı fragmanı izle!

AKINCI CANLI İZLE!

AKINCI 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akıncı dizisi bugün 23 Nisan Cuma 17. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümün ardından gelecek bölüm fragmanı yayınlanacak.

AKINCI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Akıncı geri dönüyor

Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır. Araştırmaları sonucunda öldü zannettiği birisinin yaşadığını ortaya çıkarır. Ama cevapları için babası Cevdet'i bulmak zorundadır.

Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir. Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!

ATV Akıncı canlı izle! Akıncı 17. yeni bölüm canlı izle! Akıncı yeni bölümde neler olacak? Akıncı 17. yeni bölüm fragmanı izle!

AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İstanbul'u bekleyen büyük tehlike

Fatih, Haritacılar'ın yeni planlarını öğrenmeye çalışmaktadır. Nergis ise annesinin ardındaki sırlar için babası Cevdet'e ulaşmayı istemektedir. Kemal kızının velayeti için son aşamaya gelmiştir. Ona mahkemede hiç beklemediği bir kişi yardım edecektir. Haritacılar ise şehri kana boyayacak yeni ve acımasız bir eylem peşindedir. Onların bu planlarını öğrenen Akıncı, bu sefer saate karşı müthiş bir yarış verecektir. Çünkü geçen her saniye, Akıncı ve İstanbul'un aleyhine işlemektedir.

AKINCI OYUNCU KADROSU

Şükrü Özyıldız - Fatih/Akıncı

Büşra Develi - Nergis

Yıldıray Şahinler - Cevdet

Tolga Tekin - Orhan

Erkan Bektaş - Kemal

Didem İnselel - Aylin

Sermet Yeşil - Köksal

Müge Boz - Beste

Berrin Arısoy - Meryem

Berrak Hacer Kuş - Hacer

Ayça Erturan - Filiz

Yılmaz Bayraktar - Cüneyt

Atakan Hoşgören - Murat

Serhan Onat - Yağız

Savaş Alp Başar - Taner

Deren Talu - Didem

Ercü Turan - Lucas

Bilgi Aydoğmuş - Yeliz

Selin Çuhadaroğlu - Beyza

Öykü Su Okur - Duygu

Kubilay Yılmaz

Yunus Destebaşı

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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