Gaziantep'te boğazına şeker kaçtığı iddia edilen çocuk Heimlich ile kurtarıldı.

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Gaziantep Şehir Hastanesi'nde muayene sırası beklerken boğazına şeker kaçan ve nefessiz kalan çocuk, doktorun anında yaptığı heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar ise hastane güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte geldiği hastanede muayene sırası bekleyen 20 aylık Civan Aras'ın boğazına yediği şeker kaçtı. Çocuklarının nefes alamadığını fark eden aile büyük panik yaşarken küçük çocuğa Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanımız Dr. Müslüm Polat hemen ve anında heimlich manevrası ile müdahale etti. Civan Aras, doktorun hızlı müdahalesiyle boğazını tıkayan şeker çıkarıldıktan sonra rahat nefes aldı.

O anlar ise hastane koridorunda bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı