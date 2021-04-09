Son dakika haberleri: ATO heyeti, Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı'ndaki iş yerlerini ziyaret etti
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Son dakika haberleri: ATO heyeti, Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı'ndaki iş yerlerini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: ATO heyeti, Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı'ndaki iş yerlerini ziyaret etti

Son dakika haberine göre Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Kasaplar Çarşısı'nda bulunan 21 dükkanın tamamen yandığını belirterek, doğru ve koordineli bir yol haritası belirlenerek esnafın mağduriyetini en aza indirmek için el birliğiyle çalışılması gerektiğini ifade etti.

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Kasaplar Çarşısı'nda bulunan 21 dükkanın tamamen yandığını belirterek, doğru ve koordineli bir yol haritası belirlenerek esnafın mağduriyetini en aza indirmek için el birliğiyle çalışılması gerektiğini ifade etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz ve beraberindeki heyet, Ankara Kızılcahamam'da Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında zarar gören iş yerlerini ziyaret etti.

Yılmaz, buradaki konuşmasında, çarşının daha fazla mağduriyete ve iş kaybına yol açmaması için 8 aylık süreçte yenilenmesi gerektiğini bildirdi.

Kasaplar Çarşısı'ndaki 21 dükkanın tamamen yandığını vurgulayan Yılmaz, "Bu çarşı sadece Kızılcahamam'a değil Ankara'ya da hizmet veren bir iş merkeziydi. Ekmek teknesi siyaha bulanmış işletmelerin yeniden canlandırılması gerekiyor. Doğru ve koordineli bir yol haritası belirleyerek esnafımızın mağduriyetini en aza indirmek için el birliği içinde çalışılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberleri: ATO heyeti, Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı'ndaki iş yerlerini ziyaret etti
Son dakika haberleri: ATO heyeti, Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı'ndaki iş yerlerini ziyaret etti
Son dakika haberleri: ATO heyeti, Kızılcahamam'da yangında zarar gören Kasaplar Çarşısı'ndaki iş yerlerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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