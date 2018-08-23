ATO'dan Başkan Yaşar'a Taziye Ziyareti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Yönetimi, yakın zamanda ağabeyi Ahmet Yaşar'ı ebediyete uğurlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a taziye ziyaretinde bulundu.

Yaşar'a başsağlığı dileyen heyet, ülke ekonomisi hakkında değerlendirmelerde de bulundu. Yaşar, "ABD'nin ülkemize uyguladığı yaptırım kabul edilemez. Ekonomideki dalgalanmalar Trump'ın dengesiz kişiliği ve aklına estiği gibi karar alma politikası ABD'nin bundan sonra izleyeceği ekonomi politikaları konusunda güvenilirliğini de yitiriyor. Avrupa da bana göre Trump'tan memnun değil. İçinde bulunduğumuz durumu ancak üretimi arttırmakla aşabiliriz. Yerli üretime destek verilmeli" dedi.

Türk lirası değer kaybediyor

Türk lirasının son dönemde en çok değer kaybeden para birimleri arasında olduğuna da değinen Başkan Yaşar, "Türk lirasının döviz karşısında bu denli değer kaybetmesi çok acı. Gazi Mustafa Kemal'in tam da buna uygun bir sözü var; 'Bir devletin maliyesi bağımsızlıktan yoksun olunca, o devletin bütün kısımlarında bağımsızlık felç olmuştur'" diye konuştu.

"Satın almalarda yerli ürün tercih edeceğiz"

ATO Başkanı Gürsel Baran ise "Ekonomik cephede yaşanan taarruzla ilgili kararlar aldık. Satın almalarda yerli ürün tercih edeceğiz. Biz ne kazandıysak bu ülkeden kazandık. Sabır göstereceğiz, mücadele edeceğiz. Bu işin sonunda yine biz galip geleceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA