İnsanlık dersi veren muhtar buz gibi suya atlayarak güvercini kurtardı
Elazığ'da atmaca saldırısından kaçarken baraj gölüne düşen tahtalı güvercin, soğuğa rağmen suya giren Alayağmur köyü muhtarı Düzgün Ali Şahin tarafından kurtarıldı.
Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur köyünde, atmacanın saldırısından kaçan tahtalı güvercin, Tatar Barajı Gölü'ne düştü.
SOĞUK HAVAYA RAĞMEN BUZ GİBİ SUYA GİRDİ
Bu sırada göl kenarında olan ve güvercinin sudan çıkamadığını gören Alayağmur köyü muhtarı Düzgün Ali Şahin, soğuk havaya rağmen göle girdi.
GÜVERCİN TEDAVİYE ALINDI
Şahin, bir süre yüzdükten sonra ulaştığı güvercini kıyıya getirdi. Kanadından yaralanan güvercin, kurutulduktan veterinere götürülerek, tedaviye alındı. Güvercinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursel ŞENGEZER