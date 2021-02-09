İnsanlık dersi veren muhtar buz gibi suya atlayarak güvercini kurtardı
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İnsanlık dersi veren muhtar buz gibi suya atlayarak güvercini kurtardı

09.02.2021 10:26 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:54

Elazığ'da atmaca saldırısından kaçarken baraj gölüne düşen tahtalı güvercin, soğuğa rağmen suya giren Alayağmur köyü muhtarı Düzgün Ali Şahin tarafından kurtarıldı.

Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur köyünde, atmacanın saldırısından kaçan tahtalı güvercin, Tatar Barajı Gölü'ne düştü.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN BUZ GİBİ SUYA GİRDİ

Bu sırada göl kenarında olan ve güvercinin sudan çıkamadığını gören Alayağmur köyü muhtarı Düzgün Ali Şahin, soğuk havaya rağmen göle girdi.

İnsanlık dersi veren muhtar buz gibi suya atlayarak güvercini kurtardı

GÜVERCİN TEDAVİYE ALINDI

Şahin, bir süre yüzdükten sonra ulaştığı güvercini kıyıya getirdi. Kanadından yaralanan güvercin, kurutulduktan veterinere götürülerek, tedaviye alındı. Güvercinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

İnsanlık dersi veren muhtar buz gibi suya atlayarak güvercini kurtardı
İnsanlık dersi veren muhtar buz gibi suya atlayarak güvercini kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursel ŞENGEZER

Haber Yorumları (1)
ALPEREN: HELAL SANA MIHTAR
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