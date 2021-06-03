ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar
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ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız - Haberler | 3. Sayfa

- ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar ATM faresi 5 kişi İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyon ile yakalandı Yüzlerce kişiye ait kart bilgileri ile yakalanan şahıslardan 2'si tutuklandı Kocaeli ve İstanbul'da banka ATM'lerine yerleştirdikleri aparatla...

- ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar

ATM faresi 5 kişi İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen operasyon ile yakalandı

Yüzlerce kişiye ait kart bilgileri ile yakalanan şahıslardan 2'si tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli ve İstanbul'da banka ATM'lerine yerleştirdikleri aparatla vatandaşların kredi kartlarını kopyalayarak 500 bin TL'lik vurgun yapan 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli ve İstanbul'da banka hesaplarında kendilerine ait olmayan harcamalar ve para hareketleri gören vatandaşların şikayeti neticesinde Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık talimatı ile inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'daki banka ATM cihazlarına çok sayıda kopyalama aparatı takan şahısların banka müşterilerine ait kart bilgilerini kopyalayarak hazırladıkları sahte kartlar ile yüzlerce kişinin hesabından yaklaşık 500 bin TL'lik dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Şahısların kimliklerini tespit eden polis ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'da yaptıkları operasyonlarla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve yüzlerce kişiye ait kart bilgileri, şifreler ve son kullanma tarihlerinin yer aldığı dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin alınması amacıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(GY-NSO-SO-Y)

ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar
ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar
ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar
ATM'lere yerleştirdikleri düzenekle 500 bin TL vurgun yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

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