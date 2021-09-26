ATLI POLISLERDEN MACKA DEMOKRASI PARKI'NDA DENETIM - Haberler
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ATLI POLISLERDEN MACKA DEMOKRASI PARKI'NDA DENETIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATLI polisler, Maçka Demokrasi Parkı'nda güvenliğin sağlanması ve koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

İSTANBUL (DHA) - ATLI polisler, Maçka Demokrasi Parkı'nda güvenliğin sağlanması ve koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Maçka Demokrasi Parkı'nda devriye gezdi. Güvenliğin sağlanması ve koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polisler, vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

ATLI POLISLERDEN MACKA DEMOKRASI PARKI'NDA DENETIM

ATLI POLISLERDEN MACKA DEMOKRASI PARKI'NDA DENETIM

ATLI POLISLERDEN MACKA DEMOKRASI PARKI'NDA DENETIM

ATLI POLISLERDEN MACKA DEMOKRASI PARKI'NDA DENETIM

ATLI POLISLERDEN MACKA DEMOKRASI PARKI'NDA DENETIM
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ATLI POLISLERDEN MACKA DEMOKRASI PARKI'NDA DENETIM - Haberler
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