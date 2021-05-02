Atletizmde Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası Mersin'de yapıldı
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Atletizmde Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası Mersin'de yapıldı

Atletizmde Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası Mersin'de yapıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Türkiye Atletizm Federasyonunca Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası, Mersin'de düzenlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonunca Spor Toto Türkiye 10.000 Metre Şampiyonası, Mersin'de düzenlendi.

Kadın ve erkeklerde, çeşitli kategorilerde düzenlenen şampiyona, Yenişehir ilçesindeki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde yapıldı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin uygulandığı organizasyonda, sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Seyircisiz gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ise şöyle:

Büyük Kadınlar

1. Yayla Kılıç: 34: 00.08

2. Fatma Demir: 34: 00.38

3. Şeyma Yıldız: 34: 45.86

23 yaş altı Kadınlar

1. Dilek Öztürk: 35: 06.65

2. Emine Akbingöl: 35: 29.76

3. Sabriye Güzelyurt: 37: 32.36

20 yaş altı Kadınlar

1. Hacer Yılmaz: 43: 24.21

2. Zerda Biral: 47: 07.54

Büyük Erkekler

1. Ömer Alkanoğlu: 29: 41.10

2. Jalil Nasseri: 30: 55.07

3. Murat Emektar: 30: 55.62

23 yaş altı Erkekler

1. Ramazan Baştuğ: 29: 31.26

2. Ömer Amaçtan: 30: 11.10

3. Kenan Sarı: 31: 14.03

20 yaş altı Erkekler

1. Okan Yumuk: 37: 03.10

2. Alper Öcal: 37: 55.17

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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