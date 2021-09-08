Atletizmcilerimizden 1 Altın, 3 Gümüş, 4 Bronz Madalya
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Atletizmcilerimizden 1 Altın, 3 Gümüş, 4 Bronz Madalya

Atletizmcilerimizden 1 Altın, 3 Gümüş, 4 Bronz Madalya
Bültenler - Haberler | Güncel

Spor Toto Edip Akarsu Kulüpler 1. Lig Atletizm müsabakaları İstanbul'da gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın olduğu organizasyonda Konya Büyükşehir Belediyesporlu atletizmciler Konya'yı başarıyla temsil etti.

Konya Büyükşehir Belediyesporlu Berat Öz, 400 metre engellide altın madalyanın sahibi olurken; Battal Can Budak 3 adım atlamada, Yusuf Uzun ise uzun atlamada gümüş madalya kazandı. 110 metre engellide Mustafa Ünal, sırıkla atlamada Batuhan Talha Boran, 400 metrede ise Berat Öz bronz madalyanın sahibi oldu.

Konya Büyükşehir Belediyespor takım olarak ise; 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya, 4x100 metre bayrak yarışında ise bronz madalya kazandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, başarılı sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, başarılılarının devamını diledi

Kaynak: Bültenler

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