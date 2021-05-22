Atlas Okyanusu'nda ölen Türk kaptan son yolculuğuna uğurlandı

Atlas Okyanusu'nda seyreden kuru yük gemisinin ambarında düşerek hayatını kaybeden ikinci kaptan Erdem Bulat, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Atlas Okyanusu'nda seyreden kuru yük gemisinin ambarında düşerek hayatını kaybeden ikinci kaptan Erdem Bulat, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

12 Nisan günü Batı Afrika ülkesi Kongo'dan Brezilya'ya gitmek için Matadi Limanı'ndan çıkan 176 metre boyunda 18 bin gros tonluk geminin ambarlarını kontrol etmek isteyen ikinci kaptan Erdem Bulat (32), ambar kapağının açılması üzerine 8 metre yükseklikten düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Bulat'ın cenazesi Adana'nın Pozantı İlçesi'ne gönderildi. İlçeye bağlı Gökbez Mahallesi'nde kılınan namazın ardından kaptanın cenazesi toprağa verildi. Törene Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Bulat'ın yakınları katıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı