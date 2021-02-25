Atlanta Hawks - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Atlanta Hawks - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?

25.02.2021 00:21 | Son Güncelleme: 25.02.2021 00:24
Atlanta Hawks - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Atlanta Hawks - Boston Celtics maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Atlanta Hawks - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Atlanta Hawks - Boston Celtics maçı gerçekleşecek. Peki, Atlanta Hawks - Boston Celtics maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

ATLANTA HAWKS - BOSTON CELTİCS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Atlanta Hawks - Boston Celtics maçı, Atlanta'da State Farm Arena'da oynanacak. Atlanta Hawks - Boston Celtics maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

ATLANTA HAWKS - BOSTON CELTİCS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 25 Şubat Perşembe günü oynanacak Atlanta Hawks - Boston Celtics maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.

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