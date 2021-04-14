Atladığı sudan çıkması için ekipler dakikalarca dil döktü
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Atladığı sudan çıkması için ekipler dakikalarca dil döktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Atladığı sudan çıkması için ekipler dakikalarca dil döktü

Afyonkarahisar'da bir vatandaş hastanenin bahçesindeki korkulukları aşarak Akarçay'a atladı.

Afyonkarahisar'da bir vatandaş hastanenin bahçesindeki korkulukları aşarak Akarçay'a atladı. Yaklaşık 15 dakika suda kalan vatandaş, kurtarma ekiplerinin ısrarı üzerine uzatılan merdivene tırmanarak sudan çıktı.

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok arkasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanenin bahçesine giden Muammer Y., (63) henüz bilinmeyen bir nedenle korkulukları aşarak kendisini Akarçay'a bıraktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın suda olduğunu görünce bölgeye İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki suda hareket etmeye çalışan adam için suya merdiven uzattı. Muammer Y. merdivene tutunmayınca bu defa kurtarma ekipleri ve polis, adamı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 15 dakikanın sonunda ikna olan Muammer Y., uzatılan merdivene tutunarak yukarı çıktı. Merdivenden çıkarken ağlayıp serzenişte bulunduğu gözlenen Muammer Y., ardından ambulans ile hastanenin acil servisine kaldırıldı. Vatandaşın tedavisi devam ederken, polis olayın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Atladığı sudan çıkması için ekipler dakikalarca dil döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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