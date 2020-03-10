Atiye'nin 2.sezonunu heyecanla bekliyor
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Meral Çetinkaya, Magazin

Atiye'nin 2.sezonunu heyecanla bekliyor

Usta oyuncu Meral Çetinkaya, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. AVM'de alışveriş yapan Çetinkaya, daha sonra bir kafeden kahve aldı

10.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:44
Atiye'nin 2.sezonunu heyecanla bekliyor

Usta oyuncu, bir elinde kahve bardağı bir elinde de alışveriş çantalarıyla alışverişine devam etti.

Atiye dizisinde Beren Saat'in& ;anneannesi& ;Zühre'yi canlandıran& ;Meral Çetinkaya, dizinin 2. sezonunu heyecanla beklediğini ve dizinin ne zaman yayına gireceği konusunda net bir bilgisi olmadığını söyledi.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin

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