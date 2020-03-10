Atiye'nin 2.sezonunu heyecanla bekliyor Usta oyuncu Meral Çetinkaya, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. AVM'de alışveriş yapan Çetinkaya, daha sonra bir kafeden kahve aldı

Usta oyuncu, bir elinde kahve bardağı bir elinde de alışveriş çantalarıyla alışverişine devam etti.

Atiye dizisinde Beren Saat'in& ;anneannesi& ;Zühre'yi canlandıran& ;Meral Çetinkaya, dizinin 2. sezonunu heyecanla beklediğini ve dizinin ne zaman yayına gireceği konusunda net bir bilgisi olmadığını söyledi.& ;& ;



