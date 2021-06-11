Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye final sezonun fragmanı izle!

Netflix'in Türk yapımı orijinal dizisi Atiye, 3. Sezonuyla karşımızda olacak. Atiye dizisinin 3. Sezonunun yayın tarihi açıklandı. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi sevilen isimlerin başrolde yer aldığı Atiye'nin merakla beklenen 3. sezon tarihi sonunda belirlendi. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye final sezonun fragmanı izle! Atiye konusu nedir? Atiye nerede çekiliyor?

Netflix'in Türk yapımı orijinal dizisi Atiye, 3. Sezonuyla karşımızda olacak. Atiye dizisinin 3. Sezonunun yayın tarihi açıklandı. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Başak Köklükaya, Tim Seyfi ve Civan Canova gibi sevilen isimlerin başrolde yer aldığı Atiye'nin merakla beklenen 3. sezon tarihi sonunda belirlendi. Atiye dizisi uzun bir aradan sonra final sezonu olan 3. sezonuyla tekrar karşımızda olacak! Peki, Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Atiye final sezonun fragmanı izle! Atiye konusu nedir? Atiye nerede çekiliyor? İşte detaylar haberimizde…

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İki sezon üst üste izleyicilerin ilgisini çeken dizi, final sezonunun üçüncü sezonu olarak karşımıza çıkıyor. Dizi, 17 Haziran 2021'de Netflix'te prömiyer yapacak. Dizinin son sezonu oluşu hayranları üzse de, hayranlar dizinin nasıl biteceğini şimdiden merak etmeye başladı. Netflix Türkiye'nin YouTube hesabından "8 yıl sonra ondan uzağız. Atiye son sezonuyla 17 Haziran'da Netflix'te ekrana gelecek." sözleriyle beraber dizinin fragmanı paylaşıldı.

ATİYE KONUSU

Ailesi ve sevgilisi Ozan ile birlikte İstanbul içerisinde sade ve mutlu bir hayatı olan Atiye'nin, dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de gerçekleştirdiği bir keşifle hayatı değişir. Bölgede kazı yapan arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki gizemli ilişkiyi ortaya çıkaran bir simge keşfeder. Atiye, kendisine bambaşka bir kapı açan gizemli olayın izini sürerek antik tapınakta geçmişini bulmaya karar verir. Bu gizemin perdesinin kalkmasıyla birlikte Atiye'nin karşı karşıya olduğu olaylar, onun geçmiş ile gelecek, gerçeklik ile ruh arasındaki her şeyi sorgulamasına neden olacaktır.

FİNAL SEZONU KONUSU

Şimdiye kadar yaptıkları yolculuklarda kendilerini bulan Atiye ve Erhan'ı daha zorlu bir macera beklemektedir. Çiftin kızı Aden ortadan kaybolduğu için geçmişin tüm sırlarına sahip olur. Onu bulmak için her şeyi yapınca Atiye ve Erhan kızlarına kavuşabilecek mi? Sekiz yıldır kızları Aden ile iletişim kurmaya çalışan Atiye ve Erhan, yıllar sonra onu bulmayı başardı. Karanlık güçler korkunç planlarını uygulamak için Aden'i kullanmak isteyince kızına yakınlaşmaya çalışan Atiye, kızını ve dünyayı kurtarmak zorundadır. Yeni bir maceraya başlayan kızları Atiye ve Erhan'ın rehberliğinde geçmişin ve geleceğin tüm sırlarını çözmek için birlikte çalışacaklardır.

ATİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'da başlayan dizi, Türkiye ve Anadolu'da turizm, kültür ve tarih açısından büyük önem taşıyan yer ve şehirlerde çekimlerine devam etti. Dizinin üçüncü ve son sezonu ilk iki sezonda İstanbul, Şanlıurfa Göbeklitepe, Adıyaman Nemrut Dağı ve Kapadokya arasında Mardin'de çekildi. Aynı zamanda Bursa Suuçtu şelalesi de dizinin üçüncü sezonunun çekim noktalarından biri. 150 kişilik kamera ekibinin çabaları doğrultusunda çekimlerin 7 saatte tamamladığı iddia ediliyor.