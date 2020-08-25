Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı! Atiye 2. sezonda neler olacak? Atiye dizisi oyuncu kadrosunda değişiklik var mı? İlk sezonu ile büyük beğeni toplayan Atiye dizisi 2. sezon fragmanı ile heyecan uyandırdı. Atiye dizisi 2. sezonda neler olacak? Atiye dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

ATİYE 2. SEZONUNDA NELER OLACAK?

Atiye 2. sezon fragmanı ile büyük merak uyandırdı. Atiye diye biri hiç var olmamış gibi davranan insanlar, hamile kadınların sürekli ölmesi, Atiye'nin bu olaylar ile verdiği mücadeleyi izleyeceğimiz Atiye 2. sezon Eylül ayında Netflix'te olacak.

ATİYE DİZİSİ KONUSU

Atiye dizisinin konusu: Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe'de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder. Atiye ona bambaşka bir kapı açan bu gizemli olayın peşine düşerek antik tapınakta geçmişini aramaya karar verir. Bu gizem perdesi aralandıkça Atiye'nin karşısına çıkan olaylar ona geçmişle geleceği, gerçek ile ruhani arasındaki her şeyi sorgulatacaktır.

ATİYE DİZİSİ OYUNCULARI

Atiye: Beren Saat

Ozan: Metin Akdülger

Erhan: Mehmet Günsür

Cansu: Melisa Şenolsun

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