Atış poligonunda kazara kendini vuran Yunus Emre öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atış poligonunda kazara kendini vuran Yunus Emre öldü

Atış poligonunda kazara kendini vuran Yunus Emre öldü
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, atış poligonunda atış yaparken kullandığı tabancayla kazara kendisini başından vuran Yunus Emre Yalçın (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, atış poligonunda atış yaparken kullandığı tabancayla kazara kendisini başından vuran Yunus Emre Yalçın (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ali Fuat Cebesoy Bulvarı'ndaki özel bir atış poligonunda akşam saatlerinde atış yapan Yunus Emre Yalçın'ın kontrol ettiği tabanca yanlışlıkla tetiğe dokununca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunun basına isabet ettiği Yalçın, görevlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Götürüldüğü özel bir hastanenin acil servisinde müdahale edilen Yunus Emre Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Atış poligonunda kazara kendini vuran Yunus Emre öldü
Atış poligonunda kazara kendini vuran Yunus Emre öldü
Atış poligonunda kazara kendini vuran Yunus Emre öldü
Atış poligonunda kazara kendini vuran Yunus Emre öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Lütfü Türkkan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şener Şen Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atış poligonunda kazara kendini vuran Yunus Emre öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 18:02:50. #1.16#

title