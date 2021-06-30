Atış poligonunda kazara kendini vuran Yunus Emre öldü

GAZİANTEP'te, atış poligonunda atış yaparken kullandığı tabancayla kazara kendisini başından vuran Yunus Emre Yalçın (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, atış poligonunda atış yaparken kullandığı tabancayla kazara kendisini başından vuran Yunus Emre Yalçın (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ali Fuat Cebesoy Bulvarı'ndaki özel bir atış poligonunda akşam saatlerinde atış yapan Yunus Emre Yalçın'ın kontrol ettiği tabanca yanlışlıkla tetiğe dokununca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşunun basına isabet ettiği Yalçın, görevlilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Götürüldüğü özel bir hastanenin acil servisinde müdahale edilen Yunus Emre Yalçın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş