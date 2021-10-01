Atina'da öğretmenler performans değerlendirmesi uygulamasını protesto etti - Haberler
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Atina'da öğretmenler performans değerlendirmesi uygulamasını protesto etti

AA / Tevfik Durul - Haberler | Güncel
Atina'da öğretmenler performans değerlendirmesi uygulamasını protesto etti

ATİNA (AA) Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğretmenlerin performans değerlendirmesi uygulamasını protesto amacıyla düzenlediği gösteriye emniyet güçlerince biber gazıyla müdahale edildi.

ATİNA (AA) Yunanistan'ın başkenti Atina'da öğretmenlerin performans değerlendirmesi uygulamasını protesto amacıyla düzenlediği gösteriye emniyet güçlerince biber gazıyla müdahale edildi.

Sintagma Meydanı'nda yaklaşık yaklaşık 2 bin kişilik grup, öğretmenlerin performans değerlendirilmesine tabi tutulmasını öngören yeni yasal düzenlemeyi protesto etti.

Polis, protestocu öğretmenlere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Performans değerlendirmesi kararına öğretmenlerden tepki

Hükümetin bu yıl getirdiği yasal düzenleme ile öğretmenlerin performans değerlendirilmesine tabi tutulmasına karar verilmişti.

Bu karara karşı çıkan öğretmenler, bağlı oldukları sendikalar aracılığıyla, "performans değerlendirmesine dahil olmama" kararı almıştı.

Eğitim Bakanlığı, sendikalara karşı dava açarak parlamentoda onaylanan bu yasal düzenlemeye karşı alınan "değerlendirmeye dahil olmama" kararının iptal edilmesini istemişti. Mahkeme ise sendikaların değerlendirmeye katılmama kararının yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.

AA / Tevfik Durul - Son Dakika Haberleri
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