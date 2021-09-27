Atilla Tuna kimdir? İstanbul Filarmoni Derneği başkanı Atilla Tuna kaç yaşında, evli mi? Atilla Tuna biyografisi! - Haberler
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Atilla Tuna kimdir? İstanbul Filarmoni Derneği başkanı Atilla Tuna kaç yaşında, evli mi? Atilla Tuna biyografisi!

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Atilla Tuna kimdir? İstanbul Filarmoni Derneği başkanı Atilla Tuna kaç yaşında, evli mi? Atilla Tuna biyografisi!

TÜRSAB Boğaziçi BYK, Beyoğlu Turizm Geliştirme Platformu (2003-2004), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Rehberler Odası, Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği ve Rumeli Yönetici ve İşadamları Derneği (RUYİAD) üyelikleri bulunan Atilla Tuna kimdir? İstanbul Filarmoni Derneği başkanı Atilla Tuna kaç yaşında, evli mi? Atilla Tuna hayatı ve biyografisi nedir?

Üsküp (Makedonya) doğumlu olan Tuna, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Peki, Atilla Tuna kimdir? İstanbul Filarmoni Derneği başkanı Atilla Tuna kaç yaşında, evli mi? Atilla Tuna hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ATİLLA TUNA KİMDİR?

Üsküp (Makedonya) doğumlu olan Tuna, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimimi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı.

1985-97 yılları arasında Nokta, Cumhuriyet, Radikal, Söz, Gündem, Roza gibi günlük gazete ve dergilerde gazetecilik ve yazarlık yapan Tuna, 1997 yılında Antonina Turizm'i, 2008 yılında stanbul Walks adlı seyahat acentalarını kurdu. Antonina Turizm'de İngilizce, Makedonca, Sırpça ve Hırvatça dillerinde profesyonel turist rehberliği de yapan Tuna, İstanbul'un kültürel ve mimari mirasının korunması amacıyla kurulan Şehristanbul Derneği'nin de kurucusu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

TÜRSAB Boğaziçi BYK, Beyoğlu Turizm Geliştirme Platformu (2003-2004), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Rehberler Odası, Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği ve Rumeli Yönetici ve İşadamları Derneği (RUYİAD) üyesidir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Haber: Atilla Tuna kimdir? İstanbul Filarmoni Derneği başkanı Atilla Tuna kaç yaşında, evli mi? Atilla Tuna biyografisi! - Haberler
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